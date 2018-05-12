روسيا تكشف عن إحباط هجمات إرهابية ممولة من تركيا

كشفت وزارة الخارجية الروسية عن إحباط مخططات إرهابية بتمويل تركي كانت تستهدف احتفالات يوم النصر التي يشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت إن الاستخبارات الروسية استطاعت إحباط هجمات كانت تستهدف الاحتفال بذكرى النصر على القوات النازية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية على لسان نائب وزير الخارجية أوليغ صيرومولوتوف، تأكيده أن تمويل تلك الجماعات كان من تركيا، مشيرا إلى القضاء على 26 عنصرا في شبكة إرهابية خلال أبريل/نيسان الماضي.

وكانت فعالية مسيرة الخالدين، أبرز الفعاليات التي كانت الجماعات الإرهابية تريد استهدافها، لكن المخطط تم كشفه وإحباط الهجوم، بحسب ما أكده صيرومولوتوف.

وقال إن الاستخبارات الروسية استطاعت في يوم 9 مايو/أيار الجاري احباط هجمات باستخدام المتفجرات، كانت تستهدف فعالية “مسيرة الخالدين” في العاصمة موسكو .

وأضاف، أن رجال الاستخبارات ضبطوا أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين الممولين من تركيا، وكل تلك الذخيرة كانت استعدادا لتنفيذ هجمات إرهابية في عيد النصر.