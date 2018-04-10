الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى موسكو

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، سفير إسرائيل لدى موسكو؛ لإجراء مباحثات بشأن سوريا وغزة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إنه “تم استدعاء سفير إسرائيل لدى موسكو غاري كورين إلى مقر الوزارة؛ لمناقشة الأوضاع الأخيرة في كل من سوريا وغزة”.

وأضاف بوغدانوف -الذي يشغل أيضًا منصب المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- في مؤتمر صحفي: “نحن دعوناه فقط للحديث عن سوريا، الوضع هناك متحرك ويتطور بسرعة”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هجوم الطيران الإسرائيلي على قاعدة التيفور العسكرية في سوريا سيتم بحثه، قال الدبلوماسي الروسي: “سنناقش كل شيء.. سنناقش الأوضاع، وتطوراتها في كل من سوريا وغزة”، بحسب موقع قناة “روسيا اليوم” المحلية.

وأشار إلى أن “ديناميكيات الأحداث عالية جدًا في الشرق الأوسط، وتتطلب تقييمات وتوقعات مشتركة مستمرة؛ لمنع المزيد من التصعيد.. يجب أن نبحث عن طرق لإزالة التصعيد وتطبيع الوضع”.

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، استشهد 32 مدنيًا وأصيب ألفان و856 شخصًا برصاص الجيش الإسرائيلي، جراء تجمع فلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات “العودة” السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

من جانبها نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، عن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية أن “الخارجية الروسية استدعت السفير الإسرائيلي في موسكو؛ للنقاش حول الهجوم على قاعدة جوية سورية، مساء الأحد”.

وأضافت أن “إسرائيل على اتصال مستمر مع الكرملين، وأن السفير الإسرائيلي في موسكو غاري كورين، سيلتقي اليوم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في موسكو”.

وأمس الإثنين، قالت روسيا إن إسرائيل هي من تقف وراء الهجوم، لكن تل أبيب التزمت الصمت حيال ذلك، ولم تؤكد أو تنف.