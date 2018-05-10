إيران.. اعتقال 11 معلمًا شاركوا في احتجاجات ضد النظام (صور)

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الخميس، 11 ناشطًا في نقابة المعلمين؛ بسبب تنظيمهم احتجاجات وسط العاصمة طهران، أمام وزارة التربية والتعليم؛ للمطالبة بحقوق المعلمين، خصوصًا شريحة المتقاعدين منهم.

وقالت وكالة أنباء “إيلنا” الإصلاحية، إن “احتجاجات واسعة نظمتها نقابة المعلمين الإيرانيين أمام وزارة التربية والتعليم وسط طهران”، مشيرة إلى أن “السلطات اعتقلت 11 معلمًا؛ بسبب المشاركة بهذه الاحتجاجات”.

وأضافت، أن “عددًا من النساء من قوات الشرطة كنّ يرتدين زيًا مدنيًا، قمن باعتقال بعض المعلمات بسبب ترديدهن شعارات مناهضة للحكومة الإيرانية”.

وقال شهود عيان، إن “تجمعات المعلمين في طهران، اليوم، تعرضت لهجوم من قبل قوات الأمن”، مضيفين، أن “بعض المتظاهرين تعرضوا للضرب من قوات الشرطة التي كانت تحاصر المحتجين”.

ويطالب المعلمون بتعليق خصخصة التعليم، ويقول هؤلاء المعلمون، إنه عن طريق خصخصة المدارس وتحصيل الرسوم الدراسية، يتم تقويض الحق القانوني في التعليم المجاني.