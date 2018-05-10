تركيا تعتقل عشرات من أفراد القوات الجوية لصلتهم بـ”غولن”

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الخميس، 65 شخصًا في عملية استهدفت أفرادًا من القوات الجوية، قالت إن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح االله غولن.

وقال الادعاء إنه أصدر أوامر اعتقال استهدفت 96 شخصًا منهم 91 من أفراد القوات الجوية، ومازالت الشرطة تبحث عن باقي المطلوبين في عملية تتركز في مدينة أزمير في غرب البلاد وامتدت في 15 إقليمًا.

وتردد أن المشتبه فيهم لهم صلة بغولن الذي تتهم أنقرة شبكته بتدبير محاولة انقلاب في يوليو 2016 التي قتل فيها 250 شخصًا، وينفي غولن أي صلة له بالانقلاب.

وفي عملية منفصلة أصدر ممثل ادعاء في أنقرة اليوم الخميس الماضي، أوامر اعتقال شملت 93 موظفًا في مركز تعليمي خاص كانت السلطات أغلقته في السابق للاشتباه في صلته بشبكة غولن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر آذار/مارس الماضي، إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص، وعزلت عددًا مماثلًا من العاملين بالحكومة والقطاع العام منذ محاولة الانقلاب.

ومن بين المعتقلين وجه الادعاء اتهامات رسمية إلى 50 ألفًا ظلوا في السجون أثناء محاكماتهم.

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون الحملة، ويتهم المنتقدون الرئيس رجب طيب أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه، وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي.