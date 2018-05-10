واشنطن تبدأ أولى خطوات نقل سفارتها إلى القدس

بدأت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى “إسرائيل”، اليوم الخميس، بأولى الخطوات الفعلية لنقل مقر سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، عبر استبدال اسم مدينة “تل أبيب” بمدينة “القدس” في العنوان الرئيس لصفحتها الرسمية على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، استعدادًا لنقل مقر السفارة فعليًا على أرض الواقع الأسبوع المقبل.

وكتبت السفارة في تغريدة: “تم تغيير اسم الحساب (الصفحة) الرسمي إلى السفارة الأمريكية في القدس، ومازلنا نبحث عن صورة رئيسة مناسبة”.

والاثنين الماضي، بدأت السلطات الإسرائيلية، بوضع لافتات عليها عبارة “السفارة الأمريكية” في حي أرنونا بالقدس المحتلة، استعدادًا لافتتاح السفارة، الاثنين المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لنكبة فلسطين أو ما يعرف بـ”قيام دولة إسرائيل”، والموافق الـ14 من مايو/آيار 1948.

وأعلن ترامب، في الـ6 من ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتبار القدس المحتلة، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لـ”إسرائيل”، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.