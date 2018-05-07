“مظاهرة كبرى” لنواب الكنيست العرب في يوم نقل السفارة الأمريكية للقدس

قال نواب الكنيست العرب، إنهم قرروا تنظيم مظاهرة كبرى بالتنسيق مع الهيئة العليا في الداخل المحتل، في يوم نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة والمتوقع حدوثه يوم 14 مايو الجاري.

وقال نواب عرب عن “القائمة المشتركة” إن موقفهم واضح من نقل السفارة الأمريكية منذ بداية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكدوا أنهم رافضين منذ البداية للقرار ورفعوا لافتات كتبوا عليها “القدس عاصمة فلسطين” أمام الكنيست الإسرائيلي للتعبير عن موقفهم ذلك.

ويرى نواب الكنيست العرب أن إسرائيل غير معنية بوجود أعضاء الكنيست في حفل نقل السفارة للقدس بسبب معارضتهم لهذا القرار.

وقالت عايدة توما عضو الكنيست الإسرائيلي عن “القائمة المشتركة” لـ “إرم نيوز”: “إن نواب الكنيست العرب قرروا عمل مظاهرة كبرى بالتنسيق مع الهيئة التنسيقة العليا في الداخل المحتل”.

وأضافت توما: “موقفنا منذ البداية كان واضحًا أمام قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية للقدس، وحاولنا قدر الإمكان إيقاف القرار ولكن للأسف لم نستطيع كل ما بوسعنا الآن هو التظاهر ضد هذا القرار لنبدي اعتراضنا عليه”.

من جهته، قال عضو الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، لـ “إرم نيوز” اليوم:” نحن كأعضاء كنيست عرب لا يشرفنا حضور حفل نقل السفارة الأمريكية وحتى وإن تلقينا دعوات فسنمزقها على الملأ”.

وأضاف: “ستنطلق المظاهرة في القدس يوم نقل السفارة الأمريكية، نحاول قدر الإمكان الضغط من أجل عدم تنفيذ مثل هذه القرارات ولكننا أقلية في الكنيست الإسرائيلي عددنا فقط 13 عضوًا من أصل 120 عضو، ليس بوسعنا سوى أن نرفع صوتنا عاليًا في وجه هذه السياسات، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد أي قرار يمس الشعب الفلسطيني”.

وفي غضون أسبوعين، سيقام حفل نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بعد قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الإعلام العبري أنه من المتوقع أن يحضر الحفل وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة، وكشف الرئيس ترامب مؤخرًا أنه لن يأتي إلى إسرائيل لحضور الحفل.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية أنه لن يتم دعوة أعضاء الكنيست لحضور الحفل الذي سيقام في قنصلية القدس التي ستصبح الآن سفارة.