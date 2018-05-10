إسرائيل: قاسم سليماني هو من قاد الهجوم الصاروخي ضدنا

اتهم الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بأنه هو من قاد الضربة الصاروخية على قواعد الاحتلال في الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، تعرض مواقع له في هضبة الجولان السورية المحتلة، لهجوم صاروخي “نفذته قوات إيرانية من سوريا”.

ونشر الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إنه “تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحافيين: “قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذ وقاد الهجوم الصاروخي، ولم يحقق غرضه”.

وبخصوص الرد الإسرائيلي على تلك الصواريخ، أكد جيش الاحتلال في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية أن “إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا ردًا على وابل من الصواريخ استهدف قواعدنا العسكرية في مرتفعات الجولان اليوم الخميس”.

وأضاف البيان أن “إسرائيل قصفت أيضًا 5 بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها”.

وأشار كونريكوس إلى أن “إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها اليوم الخميس على عدة أهداف في سوريا”.

وأوضح أنه “تم إبلاغ الروس قبل هجومنا من خلال الآليات القائمة لدينا”.