إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان بعد الضربات الغربية بسوريا

أغلقت إسرائيل، صباح اليوم السبت، المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بعد الضربة العسكرية الغربية بقيادة واشنطن على مواقع للنظام السوري.

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، على موقعها الإلكتروني: “أغلقت إسرائيل المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان صباح اليوم السبت، عقب الضربة الغربية في سوريا”.

وأضافت: “تم إبلاغ شركات الطيران بأنه لا يسمح لها بالسفر جوًا في المنطقة على ارتفاعات تفوق 5000 قدم”، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت الصحيفة: “ستبقى الأجواء الجوية مغلقة حتى نهاية أبريل (نيسان) الجاري”.

من جهتها، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية للإذاعة الإسرائيلية: إن “إسرائيل لم تشارك في الهجوم، إلا أنها مصممة على الحفاظ على مصالحها بعدم إقامة قواعد إيرانية في سوريا قد تستهدفها”.

وفجر اليوم السبت، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وجاءت الضربة الثلاثية ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.