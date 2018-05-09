البيت الأبيض: ترامب يستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الموقع في العام 2015.

وأوضحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريح صحفي، أن العقوبات الجديدة “ستكون ربما الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، وذلك لضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية”.

وأضافت: “نحن ملتزمون 100% بضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية”.

وتابعت: “سنواصل ممارسة أقصى الضغوط، فرض عقوبات هائلة عليهم، كل العقوبات التي كانت قائمة قبل الاتفاق ستعود كما كانت، ونعّد لإضافة عقوبات جديدة ربما يتم فرضها الأسبوع المقبل على أقرب تقدير”.