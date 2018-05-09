“ترامب” يهدّد بسحب تراخيص وسائل إعلام تنتقده

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسائل إعلام وصفها بـ”المرتشية”، بسحب وثائق اعتمادها وتراخيصها التي تخوّلها ممارسة المهنة، بحال استمرت بنشر تقارير سلبية عنه.

وقال ترامب، في تغريدة له اليوم الأربعاء عبر موقع “تويتر”، إنه “رغم النجاح الهائل الذي نحققه في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى، إلا أن 91 % من التغطية الإعلامية عني سلبية”.

واستغرب الرئيس الأمريكي العمل مع وسائل إعلام فاسدة قائلًا:”لماذا نعمل بجدية مع وسائل الإعلام حين تكون فاسدة؟ يكفي أن نسحب أوراق اعتمادها؟”.

وعُرف عن ترامب، علاقته المتوترة مع وسائل الإعلام، خاصة شبكة “سي. إن. إن”، وصحيفة “نيويورك تايمز”، متهمًا إياها بإثارة الفتن، وعدم قول الحقائق.

ويرى مراقبون أن تغريدة ترامب، تمثل خطرًا حقيقيًا على حرية الرأي في الولايات المتحدة، خاصة أنها جاءت كرد فعل لما عرضه برنامج “فوكس آند فراندز”، حول التعامل السيئ للرئيس مع وسائل الإعلام.