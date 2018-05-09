هل ستتأثر “بوينغ” بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؟

قال دينيس ميلنبورج الرئيس التنفيذي لبوينغ اليوم الأربعاء، إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية ستعمل على ضمان أن إنتاجها من الطائرات 737 لن يتضرر بعدما ألغت الولايات المتحدة رخصتها لبيع طائرات إلى شركة الطيران الإيرانية (إيران إير)، وإن دفاتر الطلبيات لا تتضمن أيا من طائرات 737 التي كانت تتوقع بيعها إلى إيران.

وقال ميلنبورج، الذي كان يتحدث في النادي الاقتصادي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن بوينج تحرز تقدمًا في محادثاتها لشراء إمبراير البرازيلية، مضيفًا أن الصفقة ليست شيئًا “يجب أن تفعله” بوينغ.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.