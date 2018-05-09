حرق العلم الأمريكي في البرلمان الإيراني (فيديو)

أحرق نواب إيرانيون علم الولايات المتحدة خلال جلسة للبرلمان، اليوم الأربعاء، عقب قرار الرئيس الأمريكي القاضي بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، أمس.

وأحرق النواب الإيرانيون الغاضبون -أيضاً- نسخة رمزية من الاتفاق النووي، فيما رددوا شعارات ضد أمريكا خلال حرقهم وتجمهرهم في مقر البرلمان.

وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يصلح لمنصبه، وذلك وفقًا لما أورده موقع “ميزان”، التابع للسلطة القضائية في إيران.

وأضاف لاريجاني: “ترامب ليست لديه القدرة العقلية للتعامل مع الأمور”.

وأفادت وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية بأن النواب رددوا كذلك هتاف “الموت لأمريكا”.