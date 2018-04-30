إيران.. الكشف عن مفاوضات سرية بين خامنئي ولاريجاني للإطاحة بروحاني

كشفت تقارير مسربة عن مفاوضات سرية جرت بين المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البرلمان “علي لاريجاني”؛ للإطاحة بالرئيس حسن روحاني، بذريعة عدم توفر أحد الشروط التي تتوفر في رئيس الجمهورية، وفق المادة 115 من الدستور الإيراني.

ونقل موقع “آمد نيوز” أخبارًا سُربت من داخل أركان النظام الحاكم في إيران، عن مصادر خاصة قولها: إن “الاجتماعات السرية بين خامنئي ولاريجاني تهدف للإطاحة بحكومة الرئيس روحاني، في ظل تهديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان انسحابه من الاتفاق النووي في 12 أيار/مايو المقبل”.

وقالت المصادر: إن “خامنئي ولاريجاني اتفقا على ضرورة عزل روحاني والإطاحة به في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة روحاني؛ بسبب عدم توفر شرط الحنكة والخبرة السياسية لروحاني”.

وأضافت أن “رئيس البرلمان علي لاريجاني طلب من خامنئي فرصة لوضع خطة عزل روحاني أمام أعضاء البرلمان”.

ويخوّل الدستور الإيراني المرشد الأعلى عزل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع المسؤولين في البلاد، فيما تسمح القوانين والأنظمة للولي الفقيه أو المرشد تعطيل كافة المناصب والقرارات الرسمية عدا قرار عزله الصادر عن مجلس خبراء القيادة، وفق المادة 111 من الدستور.

يذكر أن روحاني فوّض وزير خارجيته محمد جواد ظريف لرئاسة المفاوضات النووية مع دول مجموعة 5+1 في العاصمة فيينا، التي أفضت، في 14 تموز/يوليو 2015، إلى الاتفاق النووي الذي أصبح معرضًا للخطر بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.