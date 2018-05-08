الجيش الأفغاني يعلن مقتل 41 مسلحًا من طالبان خلال حملة عسكرية بـ”فارياب”

ذكر مسؤول أفغاني، اليوم الثلاثاء، أن 41 مسلحًا من حركة “طالبان” قُتلوا خلال عمليات جوية وبرية للجيش في ولاية “فارياب” شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الوحدة الأمنية الخاصة التابعة للجيش، أحمد جاويد سالم، لوكالة أنباء “باجوك” الأفغانية، “إن من بين القتلى قياديًا بارزًا في طالبان يُدعى قاري شكير”.

وأضاف أن “العمليات أسفرت عن مقتل 30 مسلحًا وإصابة عدد من المسلحين (لم يحدد عددهم)”، موضحًا أن “الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الأمن وحركة طالبان”.

فيما قُتل 11 مسلحًا آخرين خلال هجوم منفصل شنته القوات الأفغانية والأجنبية في منطقة “المار”.

ونقلت الوكالة عن قائد شرطة المنطقة محمد حنيف قوله إن “عنصرًا حكوميًا قُتل، وأُصيب 3 آخرون جراء اشتباكات مع المسلحين”.

وتشهد أفغانستان مواجهات شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي “طالبان” من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الأفغانية.