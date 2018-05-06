قوات أفغانية تستعيد منطقة شمالية من طالبان

قال مسؤولون إن قوات أفغانية مدعومة بضربات جوية استعادت منطقة في إقليم بدخشان الشمالي، الذي كان مقاتلون من حركة طالبان سيطروا عليه الأسبوع الماضي، وأضافوا أن القتال مستمر في أنحاء أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، صنع الله روحاني، إن قوات الجيش والشرطة مدعومة بضربات جوية استعادت، أمس السبت، منطقة كوهيستان التي سقطت في يد المسلحين يوم الخميس، مضيفًا أن مقاتلي طالبان اضطروا إلى التراجع في منطقة تيشكان، إذ سيطروا على عدد من نقاط التفتيش.

وأكد روحاني “سقوط عدد كبير من الضحايا بين صفوف طالبان، لكن ليس هناك معلومات محدثة عن العدد بالتحديد، إذ إن المنطقة نائية ونظام الاتصالات فيها ضعيف”.

وقتل شرطيان ومسلحان اثنان، في هجوم استهدف منزل قائد شرطة ولاية قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت قناة محلية عن مصدر مقرب لعبد الرازق، قائد شرطة قندهار، أن انتحاريًا يقود دراجة نارية فجر نفسه أمام منزل قائد الشرطة، مساء أمس السبت.

وأضاف المصدر أن التفجير لم يسفر عن وقوع إصابات أو قتلى.

وتابع: “عقب الهجوم، هاجم مسلحان آخران المنزل واشتبكا مع عناصر الأمن الذين كانوا يحرسون منزل عبد الرازق، ما أدّى لمقتلهما، إضافة لمصرع شرطيين اثنين”.