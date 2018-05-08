موقع إسرائيلي: تحركات عسكرية استثنائية قبيل إعلان ترامب بشـأن الاتفاق النووي

أفاد موقع “ديبكا” الإسرائيلي بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحركات عسكرية استثنائية، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، قبيل إعلان الرئيس دونالد ترامب موقفه النهائي من الاتفاق النووي مع إيران، مشيرًا إلى أن مقاتلات بريطانية وفرنسية توجهت في الساعات الأخيرة إلى المنطقة، ومرت بالمجال الجوي الإسرائيلي.

وذكر الرئيس الأمريكي إنه سيعلن، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، فيما أشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن ترامب قد يعلن انسحابًا جزئيًا من الاتفاق، وأن يمضي في فرض العقوبات على إيران، بينما أشار وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى أن لديه معلومات بأن ترامب سيعلن الانسحاب من الاتفاق، والعودة الى نظام العقوبات المشددة على طهران.

وطبقًا لما أورده موقع “ديبكا” فقد شهدت الساعات الـ48 الأخيرة تحركات عسكرية استثنائية في المنطقة، وربط بين هذه التحركات وبين إعلان الرئيس ترامب المرتقب، بشأن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى في تموز/ يوليو 2015.

وأشار الموقع إلى أن التحركات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في المنطقة، وإرسال هذه الدول قوات عسكرية ونشرها حول سوريا، وتزامن هذا التطور مع الإعلان الوشيك، يدل على احتمالين، الأول هو أن يعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بشكل كامل، وهو أمر غير مستبعد.

وحدد الموقع الاحتمال الثاني، الذي يرتبط بتقديم موعد إعلان موقف ترامب أربعة أيام، إذ كان من المفترض أن يأتي الإعلان يوم 12 آيار/ مايو الجاري، وقال إن تقديم الموعد قد يكون مرتبطًا بالتوترات العسكرية المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحزب الله في سوريا ولبنان.

وتابع أن الولايات المتحدة دفعت بقوات جوية كبرى وتستعين بطائرات دون طيار ووسائل جمع معلومات استخباراتية على مدار الساعة، لتعقب أي تحرك عسكري في منطقة الساحل السوري واللبناني.

وطبقًا لما أورده الموقع، أرسلت بريطانيا في الساعات الأخيرة إلى الشرق الأوسط سربًا إضافيًا من مقاتلاتها المتطورة من طراز “تايفون”، بينما أرسلت فرنسا مقاتلات من طرازي “ميراج 2000” و”رفال”، مضيفًا أن بعض هذه المقاتلات تقبع حاليًا في قواعد مختلفة في الشرق الأوسط، لم يحددها، ولكنه أشار إلى أنها مرت عبر المجال الجوي الإسرائيلي.