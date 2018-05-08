وزير الخارجية الأمريكي يلمّح لنيّة ترامب الانسحاب من “اتفاق إيران”

ألمح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لنظرائه الأوروبيين، بنيّة رئيس بلاده دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وفق إعلام أمريكي.

وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري، اليوم الثلاثاء، أن “بومبيو أبلغ نظراءه من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عبر اتصال هاتفي مشترك، الجمعة الماضي، رفض ترامب التفاهمات التي تمّت صياغتها مع المفاوضين الأمريكيين، على مدى الأشهر الـ 4 الماضية، بشأن إمكانية تحسين الاتفاق النووي“.

وتتعلّق التفاهمات بتعديلات محتملة للاتفاق مع إيران، تم التفاوض بشأنها مؤخرًا، بحسب المصدر نفسه.

ويرى محللون، أن رسالة بومبيو الموجهة للأوروبيين بمثابة إعلان أمريكي واقعي مفاده أن ترامب يعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ويرفض أي مفاوضات بهذا الخصوص.

وأمس الإثنين، أعلن ترامب، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه سيعلن موقفه بشأن الاتفاق النووي مع إيران عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لبلاده (18:00 ت.غ).

وفي 2015، وقّعت إيران، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وهناك خلاف حول الملف الإيراني بين واشنطن والدول الأوروبية، حيث هدد الرئيس الأمريكي، بالانسحاب من الاتفاق النووي بحلول 12 مايو/ أيار الجاري، في حال أخفقت الدول الغربية في تعديل “عيوبه الرهيبة”.

وتدافع بعض الدول الأوروبية عن الاتفاق، وتقول إنها ملتزمة به.