الشرطة الألمانية تداهم مقرات تجار بشر يشتبه في صلتهم باليمين المتطرف

داهمت الشرطة الألمانية، مساء أمس الإثنين، وصباح اليوم الثلاثاء، عقارات شمالي البلاد، واعتقلت عناصرها ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لعصابة اتجار بالبشر، تربطها صلات بحركة يمينية متطرفة.

وقالت الشرطة الألمانية، إن نحو 800 من أفراد الشرطة وقوات الأمن، التي شملت قوات خاصة، ضبطوا كميات كبيرة من النقود والذهب والوثائق المزورة وأجهزة الحاسوب في شقق ومكاتب تقع في مدينتني هامبورغ وبريمن، وولايتي ساكسونيا-أنهالت وساكسونيا السفلى.

كما عثروا على ما لا يقل عن 35 أجنبيًا يقيمون في ألمانيا بشكل غير قانوني.

وأشار بيان للشرطة، إلى اعتقال ألمانيين اثنين وروسي؛ للاشتباه في تسهيلهم الدخول غير القانوني لمواطنين من مولدوفا بشكل أساسي، إلى جانب توظيفهم بشكل مخالف للقانون في قطاع الأمن وقطاعات أخرى.

وتعتقد الشرطة، أن العصابة المشتبه بها، تربطها صلة بحركة “رايخسبرجر” أو (مواطنو الرايخ) المنتمية لليمين المتطرف، وترفض ألمانيا المعاصرة باعتبارها دولة شرعية.

ويعتقد أفراد هذه الحركة، أن “الرايخ الألماني” السابق، لا يزال موجودًا برغم هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وتقدر أجهزة المخابرات المحلية عدد أفراد الحركة بعدة آلاف.