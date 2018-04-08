الشرطة الألمانية تحبط هجمات على سباق نصف الماراثون في برلين

قالت صحيفة دي فيلت الألمانية على موقعها الإلكتروني إن الشرطة الألمانية اعتقلت أربعة رجال يشتبه بأن أحدهم كان يخطط لشن هجوم بسكين في سباق نصف الماراثون في برلين اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الأربعة على صلة بالتونسي أنيس العامري الذي كان مرتبطًا بمتشددين إسلاميين وقتل 12 شخصًا في برلين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 عندما خطف شاحنة ودهس بها حشدًا في سوق مزدحمة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الشرطة الألمانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لم تكشف عن مصدره إن المشتبه به الرئيس كان على صلة بالعامري وخطط لقتل مشجعين وعدائين طعنًا في سباق نصف الماراثون.

وقال التقرير إن المشتبه به كان يحمل سكينتين شحذهما خصيصًا من أجل هذا الغرض.

ودفع الهجوم الذي شنه العامري في 2016 أعضاء البرلمان الألماني للمطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية. ولم تشهد ألمانيا أي هجوم كبير من قبل متشددين إسلاميين منذ ذلك الحين.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قال في وقت سابق اليوم الأحد إن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، لكنه أضاف: “اكتسبنا خبرة بأن…تحقيق الأمن المطلق ليس ممكنًا بكل أسف”.