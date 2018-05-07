“البالونات الحارقة”.. وسيلة جديدة لمواجهة الاحتلال في غزة (فيديو وصور)

التهمت حرائق جديدة، اليوم الإثنين، أراضي مزروعة بالقمح يسيطر عليها مستوطنون إسرائيليون وتقع بمحاذاة الحدود مع غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقها شبان من القطاع.

وزعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن “بالونات من الهيليوم مذيلة بفتيل مشتعل أطلقت من شرق جباليا شمال قطاع غزة، قبل أن تسقط في أحراش للمستوطنين وتسبب حرائق كبيرة”.

وأضافت الصحيفة أن “الفلسطينيين فجروا العديد من بالونات الهيليوم وتسببوا بإشعال 7 حرائق في الأراضي المحتلة على الجانب الإسرائيلي”، مشيرةً إلى أنه “تمت السيطرة على النيران ولم يبلّغ حتى الآن عن وقوع إصابات”.

وقالت: إن “وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاهلون أعلن، أمس، عن تعويض المزارعين الذين حُرقت حقولهم”، مطالبًا “باستخدام وسائل أكثر قوة على مطلقي البالونات والطائرات مثل قاذفات الصواريخ”.

ورأت الصحيفة أنّ “نجاح إرهاب مجتمع الطائرات الورقية الحارقة على الحدود مع قطاع غزة أدى لخلق طريقة جديدة وهي بالون مملوء بغاز الهيليوم، مرتبط بأداة خاصة يتم تحميلها في الهواء وتؤدي إلى حرائق هائلة بعد انفجار البالون”.

وأضافت أن “طريقة بالونات الهيليوم تبدو أكثر بساطة على الشباب الفلسطيني، خاصة عندما تكون الرياح غربية تصل البالونات بسهولة من قطاع غزة إلى إسرائيل”، مؤكدةً أنّها “أشد خطورة على الأراضي الزراعية من الطائرات الورقية وقد تتسبب في حدوث الكثير من الحرائق في الأيام المقبلة”.

وكان شبان فلسطينيون استخدموا منذ انطلاق مسيرات العودة في ذكرى يوم الأرض 30 آذار/مارس، “الطائرات المشتعلة” كأداة جديدة في مواجهة الاحتلال، التي أحرقت مساحات شاسعة من أحراش المستوطنين في محيط قطاع غزة، قبل أنّ يطوروا “بالونات الهيليوم المشتعلة” لنفس الغرض، ليتبين أنّها أنجع من الأولى.