بالصور.. الفلسطينيون يسقطون طائرتي استطلاع إسرائيليتين شرق قطاع غزة

أسقط الشبان الفلسطينيون المتظاهرون على الحدود الشرقية لقطاع غزة، يوم الجمعة، طائرتي استطلاع تقومان برصد التظاهرات والنشاطات الممتدة على طول حدود القطاع.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الجيش الإسرائيلي فقد طائرتين دون طيار، واحدة من نوع “فانتوم”، والأخرى من نوع “ماتريس”، سيطر عليهما المتظاهرون مستخدمين المقلاع.

وأضافت الصحيفة العبرية، نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي:”الطائرتان دون طيار كانتا تستخدمان فقط لتوثيق اضطرابات الحدود، ولا يوجد خوف من تسرّب المعلومات من الطائرتين المفقودتين” .

وبحسب الصحيفة:”قام المتظاهرون بنشر وثائق وصور عن إسقاط إحدى الطائرتين دون طيار، حيث تم إسقاط الطائرتين عندما كانتا تحلّقان على مستوى منخفض نسبيًا، ما جعل الوصول إليهما سهلًا”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن طائرة تصوير تابعة للجيش سقطت في قطاع غزة، ولا خوف من تسرّب معلومات، ويجري الفحص ما إذا سقطت بسبب خلل فني، أم أن فلسطينيين أسقطوها.