واشنطن تستهدف مواقع “داعش” في سوريا

بدأت قوة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية تقودها حاملة الطائرات (هاري إس. ترومان) شن غارات يوم 3 مايو الجاري، على تنظيم “داعش” في سوريا.

وانضمّت هذه القوة للأسطول السادس الأمريكي في يوم 18 من شهر نيسان/ أبريل الماضي، بعد نحو أسبوع من شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غارات جوية استهدفت ما وصفته دول غربية بأنها منشآت أسلحة كيماوية سورية.

وقالت البحرية الأمريكية، إن نشر هذه القوة الهجومية كان مقررًا لدعم شركائها في التحالف الدولي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ولحماية المصالح الأمنية الأمريكية.

وقال قائد ترومان الكابتن نيكولاس ديينا: “لقد بدأنا عمليات قتالية لدعم عملية العزم الصلب”، مشيرًا إلى عملية بدأها التحالف في عام 2014 ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.