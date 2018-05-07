خاتمي يدعو إلى التخلي عن “نظام الجمهورية الإسلامية” في إيران

دعا الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، إلى التخلي عما أسماه “نظام الجمهورية الإسلامية” في بلده، والتحول إلى نظام جديد “من أجل مواصلة عملية الإصلاح”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن خاتمي، قوله اليوم الاثنين، إنه “يجب أن نتخلى عن نظام الجمهورية الإسلامية، الذي أنتج حالة من اليأس في صفوف الشباب”.

وقال خاتمي خلال اجتماعه بعدد من الناشطات، إن “البعض يتهم الحركة الإصلاحية بأنها وسيلة للإطاحة بالنظام الحالي، لكن حركة الإصلاح هي لمكافحة التخريب والفساد”.

وأشار الزعيم الإصلاحي الممنوع من الظهور في وسائل الإعلام الحكومية، إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في كانون الثاني/ يناير الماضي، معتبرًا أن “هناك مساعي لضخ اليأس تستهدف الشباب تبذل من قبل بعض المسؤولين”.

وخاتمي ممنوع من الظهور في وسائل الإعلام الإيرانية، بقرار من السلطات القضائية بتهم الوقوف وراء التظاهرات المعارضة في عام 2009.

وكانت نحو 100 مدينة إيرانية شهدت سلسلة احتجاجات شعبية واسعة استمرت قرابة أسبوعين بدأت في مطلع يناير/ كانون الثاني، ضد الحكومة والنظام بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، لكنها تحولت فيما بعد إلى رفع شعارات سياسية تطالب برحيل النظام.

وسحقت قوات الأمن الإيرانية هذه الاحتجاجات السلمية وسط تنديد دولي بنظام طهران، فيما أعلنت قوات الأمن اعتقال نحو 7 آلاف متظاهر فضلًا عن مصرع 35 شخصًا خلال مواجهات بين المحتجين والسلطات الحكومية.