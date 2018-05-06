بالفيديو.. مدينة إيرانية تستقبل روحاني بهتافات غاضبة تصفه بـ”الكاذب”

استقبل أهالي مدينة بوشهر الإيرانية، الرئيس حسن روحاني، بهتافات غاضبة وصفته بـ”الكاذب”.

وزار روحاني المدينة التابعة لمحافظة مشهد شمال شرقي إيران، وألقى، اليوم الأحد، كلمة أمام حشد من الأهالي.

وردد الحاضرون، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، هتافات ضد روحاني، واصفين إياه بـ”الكاذب” فور انتهاء أي مقطع من خطابه، وطالبوه بتنفيذ الوعود التي قطعها للإيرانيين خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بولاية ثانية في 19 أيار/ مايو الماضي.

لكن روحاني أكمل خطابه قائلًا: إن “هذه الحكومة تحظى بدعمكم أي الشعب العزيز وتحظى بتأييد المرشد علي خامنئي”، منتقدًا في الوقت ذاته قرار السلطات القضائية بحجب تطبيق تلغرام و”التضييق على الإيرانيين”.

وقال: “اعلموا أن محاولات التضييق وإغلاق برامج التواصل التي يستخدمها الشباب لن توصل إلى نتيجة”، مشددًا على أنه “لا يمكن في عالم اليوم إيجاد فرص للشباب دون وجود برامج للتواصل الاجتماعي”، وتعهد برفع مستوى سرعة الإنترنت.

وبشأن تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع العملية المحلية وعدم قدرة الحكومة على توفير الدولار للإيرانيين، قال روحاني إن “حكومته لديها ما يكفي من العملات الصعبة لسد حاجة الشعب”.

وأضاف أنه “على الشعب الإيراني ألا يقلق وأن يكون باله مرتاحًا حيال تداعيات خروج أمريكا من الاتفاق النووي. لن تكون هناك أي أزمة تتعلق بالعملة الأجنبية إذا ما خرجت واشنطن من الاتفاق النووي”.