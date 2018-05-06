دبلوماسي روسي لـ”إرم نيوز”: ندعم حفتر لأن لديه موقفًا واضحًا من الإرهاب

قال الملحق العسكري الروسي في العاصمة الأردنية، ديمتري فيريبايف، الأحد، إن بلاده تدعم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لأن لديه موقفًا واضحًا من الإرهاب.

وأضاف فيريباف في تصريح أدلى به لـ”إرم نيوز” إن لقاء وزير الدفاع سيرغي شويغو مع المشير خليفة حفتر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قبل أيام، تناول العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب وسبل تسوية الأوضاع في ليبيا.

وردًّا على سؤال حول إن كانت روسيا ستزيد دعمها لحفتر خلال المرحلة المقبلة قال إن ذلك “ممكن”.

ويتكتم المسؤولون الروس عمومًا حول دعم الجيش الوطني الليبي، بيد أن العلاقات بين الطرفين توصف بأنها قوية.