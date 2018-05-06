السجن المؤبد لـ16 إيرانية تدربن على يد داعش في سوريا

أصدر المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 16 امرأة تدربن على تنفيذ “عمليات إرهابية” على أيدي عناصر تنظيم داعش في سوريا.

وقال دولت آبادي خلال مؤتمر صحفي، الأحد: إن “محكمة الثورة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد على 16 امرأة ذهبن إلى سوريا لدعم مجموعات تابعة لداعش في هذا البلد، وتلقين تدريبًا لتنفيذ أعمال إرهابية”، مضيفًا أن “اعتقالهن تم أثناء عودتهن إلى إيران”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن “المدانات تلقين أكثر من 300 مليون تومان كرواتب من تنظيم داعش، وتم الحكم عليهن بالسجن المؤبد من قبل محكمة الثورة الإسلامية بالعاصمة طهران”.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات استهدفت مبنى البرلمان الإيراني ومرقد الخميني، وأدت إلى مقتل 17 شخصًا وإصابة العشرات، بينهم عناصر في قوات الأمن والحرس الثوري في يونيو/ حزيران الماضي.

وشنت في وقتها السلطات الإيرانية حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال نحو 30 شخصًا، قالت طهران إنهم على صلة بالهجمات التي استهدفت البرلمان ومرقد الخميني.