البيت الأبيض ينتقد ضغوط الصين على شركات الطيران الأجنبية

وفي بيان له قال البيت الأبيض إن هيئة الطيران المدني الصينية بعثت رسائل إلى 36 شركة طيران أجنبية، ومن بينها شركات أمريكية، تطالبها بهذه التغييرات.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تحتج بشدة على محاولات الصين إرغام الشركات الخاصة على استخدام لغة محددة ذات طابع سياسي في محتواها المتاح للجميع.. ندعو الصين إلى الكف عن ممارسة التهديد والإكراه ضد شركات الطيران والمواطنين الأمريكيين”.

وأكدت مجموعة أميركان إيرلاينز في وقت سابق من اليوم السبت أنها تلقت هذا الطلب، بينما لم ترد يونايتد إيرلاينز على طلب للتعقيب.