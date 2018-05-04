البيت الأبيض ينفي عزم ترامب تقليص التواجد الأمريكي في كوريا الجنوبية

نفى البيت الأبيض عزم الرئيس دونالد ترامب تقليص حجم تواجد القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قوله: “ترامب لم يطلب من وزارة الدفاع تقديم أي خيارات متعلقة بتقليص عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية”.

وجاءت تصريحات بولتون عقب نشر صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا يزعم أن “ترامب أمر البنتاغون بالتحضير لانسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية”.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن أوامر ترامب “تأتي قبل أسابيع من لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون”.

كما نقلت عن مصادر (لم تسمها) أن معاهدة السلام بين الكوريتين يمكن أن تقلل من الحاجة إلى 23 ألفًا و500 جندي أمريكي يتواجدون حاليًا في شبه الجزيرة الكورية.

وفي 27 نيسان/أبريل الماضي، عقد زعيما الكوريتين، جولة مباحثات “تاريخية” جمعتهما لأول مرة في كوريا الجنوبية، اتفقا خلالها على إجراء محادثات عسكرية رفيعة المستوى في أيار/مايو الجاري بمشاركة الولايات المتحدة والصين، للحد من العداء، وإحلال السلام العالمي.

وفي نيسان/أبريل الماضي، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، إن كوريا الشمالية عبّرت عن رغبتها في “نزع السلاح النووي بالكامل” في شبه الجزيرة الكورية، دون فرض شروط مثل انسحاب القوات الأمريكية من الجنوب أولًا.