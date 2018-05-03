تمثال دونالد ترامب “العاري” يحصد 28 ألف دولار‎ في مزاد

المصدر: ا ف ب

بيع تمثال لدونالد ترامب عاريًا مع بطن منتفخ، مقابل 28 ألف دولار في لوس أنجلوس، بحسب ما أعلنت دار مزادات “جوليين”.

وهذه القطعة التي صممتها مجموعة من المصممين من ساحل الولايات المتحدة الغربي، هي على الأرجح النسخة الوحيدة من تمثال الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة عاريًا، والتي لم تتعرض للتلف أو المصادرة أو التخريب.

وكانت أربع نسخ أخرى من هذا التمثال قد تم إتلافها، بعدما حظرت السلطات عرض الرئيس بهذا الشكل مهما كانت القطعة صغيرة.

وكانت هذه الأعمال قد عرضت في آب/أغسطس 2016 في أماكن عامة بلوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك وسياتل وكليفلاند.

وتمكنت صالة عرض في هوليوود اسمها “لا لوث دي خيسوس” من اقتناء تمثال على هذا الشكل، والإفلات من المصادرة.

ويعتزم المشتري زاك باغنز، وهو شخصية تلفزيونية تحقّق في الظواهر الفائقة للطبيعة، عرض التمثال في متحفه “المسكون” في لاس فيغاس، وفق البيان الصادر عن دار المزادات.