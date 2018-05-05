زوجة نتنياهو تعرض مبلغًا من المال مقابل تجنب اتهامات ضدها

عرضت سارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبلغًا من المال يقدر بـ50 ألف شيكل (نحو 13800 دولار)، على المحاكم الإسرائيلية، مقابل إغلاق ملف اتهامات موجهة إليها.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن القناة الإسرائيلية الثانية، اليوم السبت، قولها: إن “زوجة نتنياهو تود الخروج من أزمة قضية (المسكن) التي تلاحقها في المحاكم الإسرائيلية، لذا عرضت إغلاق الملف مقابل مبلغ مالي”.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الفريق القانوني لنتنياهو قدّم العرض إلى المدعي العام الإسرائيلي، أفيشاي ماندلبليت، و”محامي الدولة”، شاي نيتسان، خلال اجتماع يوم الأربعاء الماضي؛ بهدف محاولة الحصول على موافقتهما.

وبحسب الصحيفة، تواجه زوجة نتنياهو اتهامات بالاحتيال والالتفاف للحصول على منافع كبيرة جدًا، على حساب موازنة الدولة، وهو ما اعتبرته المحاكم الإسرائيلية خرقًا للثقة وغشًا وخداعًا.

وقضية “المسكن” توجه أصابع الاتهام لزوجة نتنياهو بطلب وجبات خاصة قيمتها أكثر من 359 ألف شيكل إسرائيلي شهريًا؛ أي ما يقارب 70 ألف دولار أمريكي، من مطاعم راقية على حساب الدولة، ما حدا بالمحكمة الإسرائيلية إلى رفع شكوى ضدها.

وما زال نتنياهو وزوجته يواجهان العديد من المشكلات القانونية والاتهامات التي تلاحقهما، والتي انتهت بهما إلى جلسات تحقيق مكثفة مع النيابة العامة والمحاكم الإسرائيلية؛ بهدف الوقوف على الاتهامات.