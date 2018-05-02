نتنياهو يتهم الرئيس الفلسطيني بمعاداة السامية وإنكار المحرقة

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية، وذلك بعدما قال عباس في خطاب إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين ناجم عن سلوكهم.

وقال نتنياهو على تويتر “يبدو أن من أنكر المحرقة النازية مرة سينكرها دومًا”.

وأضاف “أدعو المجتمع الدولي لإدانة معاداة السامية الجسيمة من جانب أبو مازن (عباس)”.

وكان الرئيس الفلسطيني قال في كلمته، إن “المسألة اليهودية التي كانت منتشرة في أوروبا ضد اليهود ليست بسبب دينهم بل بسبب الربا والبنوك”.

وأضاف “الدليل على ذلك كان هناك يهود في الدول العربية، أتحدى أن تكون حدثت قضية ضد اليهود في الوطن العربي منذ 1400 سنة لأنهم يهود”.