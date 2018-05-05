بعد أسبوعبن من العلاج.. خروج جورج بوش الأب من المستشفى

ذكر متحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب (93 عامًا) أنه خرج من مستشفى في هيوستون يوم الجمعة بعدما مكث نحو أسبوعين لتلقي العلاج من عدوى انتقلت إلى دمه.

ونقل بوش، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، إلى مستشفى ميثوديست في هيوستون يوم 22 أبريل/ نيسان بعد يوم من حضوره جنازة زوجته باربرا سيدة أمريكا الأولى السابقة التي توفيت يوم 17 أبريل نيسان. وامتد زواجهما 73 عامًا.

وقال المتحدث جيم مكجراث في بيان: “يقول الأطباء إن حالته جيدة وإنه سعيد بالعودة للمنزل”.

ونقل بوش إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخصيه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي. وشغل بوش الأب الرئاسة فترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة فترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه لنيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.