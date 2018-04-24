نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب إلى مستشفى في هيوستون

ذكر متحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب يوم الاثنين أنه أدخل مستشفى في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه.

وقال المتحدث جيم مكجراث في بيان إن بوش (93 عاما) أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون أمس الأحد بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

وشوهد بوش على مقعد متحرك يوم السبت في جنازة زوجته، السيدة الأمريكية الأولى السابقة التي توفيت يوم الثلاثاء. وامتد زواجهما 73 عاما.

وقال مكجراث في بيان إن بوش “يستجيب للعلاج ويتحسن على ما يبدو”.

وبوش هو أكبر الرؤساء السابقين على قيد الحياة وشغل الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993. ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال قال مكجراث حينذاك إنه جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.