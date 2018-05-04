ترامب مستعد للإدلاء بإفادة في قضية التدخل الروسي بشرط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه مستعد للإدلاء بإفادته في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا بالانتخابات التي أتت به رئيسًا في عام 2016، ولكن بشرط أن “يُعامل بإنصاف”.

وقال ترامب، قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى تكساس: “سأكون مسرورًا بالحديث، لأننا لم نرتكب أي خطأ”، قبل أن يضيف: “عليّ أن أتأكد أنه سيتم التعامل معنا بإنصاف، لأن الجميع يرون الأمر الآن وهو مجرد بحث عن كبش فداء”.

وشكك ترامب الجمهوري في نزاهة مولر وحياده، منتقدًا تحقيقه، وقال: “لديكم فريق تحقيق كله من الديمقراطيين، وبكل صراحة بوب مولر عمل لفائدة أوباما لـ8 سنوات”.

وينتقد ترامب منذُ أشهر مولر، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في شهر آذار/مارس من عام 2018: “لماذا يضم فريق مولر 13 ديمقراطيًا متشددًا بعضهم من كبار داعمي الوغدة هيلاري، ولا أحد من الجمهوريين فيها؟ وأضيف إليها مؤخرًا ديمقراطي آخر، هل يرى أحد ذلك عادلًا؟ ومع ذلك ليس هناك تواطؤ” مع روسيا.

واستمعت اللجنة للعديد من المقربين من ترامب، في سعيها لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين موسكو وفريق ترامب في انتخابات عام 2016.