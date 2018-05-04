روسيا: سنحترم الاتفاق النووي الإيراني طالما فعل الآخرون ذلك

نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء اليوم الجمعة، عن وزارة الخارجية قولها، إن موسكو ستحترم التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الإيراني طالما فعلت الدول الأخرى ذلك.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية اليوم الجمعة، إن “موسكو ستعتبر أيضًا أن أي تغيير في الاتفاق النووي غير مقبول”.

وسيقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما تنتهي المهلة يوم 12 مايو/ أيار، إن كان سينسحب من الاتفاق المبرم في 2015 الذي تم بموجبه تخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وقالت موسكو مرارًا إنها ترغب في أن يبقى الاتفاق على حاله.