تونس.. أكثر من 5 آلاف يهودي يشاركون بالزيارة السنوية لـ “معبد الغريبة” (صور)

تضاعف عدد اليهود الوافدين إلى معبد الغريبة، في جزيرة “جربة” التونسية (جنوب)، خلال اليوم الثاني من الزّيارة السنوية، ليتجاوز 5 آلاف زائر من جميع أنحاء العالم.

وبدأ يهود العالم منذ يوم الأربعاء، بالتوافد إلى المعبد الذي يعتبر الأقدم تاريخيًا في أفريقيا، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة.

وقال أحد منظمي الزيارة السنوية لليهود، روني الطرابلسي، إنّ “عدد اليهود تجاوز 5 آلاف زائر للمعبد، خلال يومين”.

واعتبر الطرابلسي، أن “عدم تحذير إسرائيل ليهود العالم بعدم زيارة الغريبة، خلافًا لما كانت تفعل في السنوات السابقة بحجة الوضع الأمني في تونس، كان له تأثير كبير في نجاح زيارة الغريبة لهذا العام”. موضحًا: “في السابق، كان الكثير من اليهود يلغون قدومهم إلى الغريبة في اللحظات الأخيرة بسبب التحذيرات الإسرائيلية”.

ودأبت إسرائيل في مواسم سابقة، على تحذير يهود العالم من القدوم إلى جربة التونسية للمشاركة في احتفالات الغريبة، بحجة تدهور الوضع الأمني بالبلاد.

ومن جانبه، قال مسؤول أمني مفضلًا عدم نشر هويته، إنّ “العدد الإجمالي للزائرين تجاوز في يومين، 5 آلاف و550 زائرًا، ألفان و750 منهم زاروا المعبد أمس، وألفان و800 اليوم”.

وأشار ذات المصدر، إلى أن العدد الإجمالي للزائرين لم يتجاوز العام الماضي، 2500 زائر من كافة أنحاء العالم.

واختتمت اليوم الجمعة، مراسم زيارة اليهود لمعبد الغريبة، عبر القيام بأكبر الطقوس وهي “الخرجة الكبيرة”.

و”الخرجة الكبيرة”، هي خروج جماعي لليهود من المعبد، حيث يدفعون عربة فوقها منارة مزيّنة (مصباح تقليدي كبير مزين بالعديد من الأقمشة والمقتنيات الثمينة)، ويطوفون في الحيّ المجاور له، ويقرؤون كتبهم المقدسة.