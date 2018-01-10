مجهولون يحاولون حرق معبد يهودي في جربة التونسية

أكد مصدر أمني تونسي بأن مجهولين حاولوا، مساء الثلاثاء، حرق معبد يهودي وسط الحارة الكبيرة في جزيرة جربة، جنوب شرقي تونس.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، “قام مجهولون كانوا على متن سيارة بقذف زجاجات حارقة على بيت صلاة موجود وسط الحارة الكبيرة في جزيرة جربة في محاولة لحرقه “

وأضاف أنه ” تمت السيطرة على الحريق الذي لم يطل سوى جزء صغير من المكان”

ويوجد بجزيرة جربة “معبد الغريبة”، الكنيس اليهودي الأكبر والأقدم في أفريقيا الذي يعود تاريخه إلى قرابة 2600 سنة، ويقع في منطقة الحارة الصغيرة ( تبعد قرابة 5 كلمترات عن مركز الجزيرة ) بالإضافة الى 11 بيت صلاة يهودي موجودة في منطقة الحارة الكبيرة .

ويسكن قرابة ال1300 يهودي في جزيرة جربة أغلبهم موجودون في منطقة الحارة الكبيرة التي تبعد قرابة 1 كم عن مركز جزيرة جربة.