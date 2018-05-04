واشنطن تحذر بكين من “عواقب” عسكرة بحر الصين الجنوبي

المصدر: أ ف ب

حذر البيت الأبيض، الخميس، الصين من “عواقب” ستواجهها من جراء “عسكرة” بحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز: “نحن على علم بإقدام الصين على عسكرة بحر الصين الجنوبي”.

وأضافت ساندرز: “تطرقنا إلى مخاوفنا في هذا السياق مع الصينيين مباشرة، وستكون هناك عواقب على المدى القصير والبعيد” دون أن تحدد طبيعتها.

والأربعاء ذكرت وسيلة إعلام أمريكية أن الصين نشرت صواريخ في 3 جزر في بحر الصين الجنوبي متنازع عليها مع فيتنام والفلبين، ما يتيح لها تعزيز مطالبتها بالسيادة عليها.

ونقلت قناة “سي إن بي سي” عن مصادر قريبة من الاستخبارات الأمريكية الأربعاء أن الجيش الصيني نصب هذه المعدات الدفاعية المضادة للسفن والطائرات في الأيام الثلاثين الأخيرة.

وإذا تأكدت هذه المعلومات فمن شأنها زيادة التوتر مجددًا بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي.

وسبق أن أقامت الصين منشآت مدنية في هذه المنطقة إضافة إلى مدارج قادرة على استقبال طائرات عسكرية.

وأضافت “سي إن بي سي” أن الصواريخ الصينية نصبت في أرخبيل سبراتليز الواقع شرق فيتنام وغرب الفلبين وأقصى جنوب الصين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا شونيينغ، الخميس، إن “أعمال البناء السلمية للصين في أرخبيل سبراتليز بما فيها المنشآت الضرورية للدفاع عن التراب الوطني تهدف إلى حماية سيادة الصين وأمنها”.

وأضافت أن “أولئك الذين ليست لديهم نية لانتهاك هذه السيادة ينبغي الا يقلقوا”.

وفي 2016، اعتبرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي لجأت إليها الفلبين، أن لا حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي، لكن بكين رفضت هذا التحكيم.