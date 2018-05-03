تقرير: الصين تنشر صواريخ كروز في مواقع ببحر الصين الجنوبي

ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية الأربعاء، نقلًا عن مصادر على معرفة مباشرة بتقارير مخابرات أمريكية، أن الصين نشرت صواريخ كروز مضادة للسفن وأنظمة صواريخ سطح جو في ثلاثٍ من قواعدها الأمامية في بحر الصين الجنوبي.

وإذا تأكدت الأنباء، فستكون هذه المرة الأولى التي تنشر فيها الصين صواريخ في جزر سبراتلي، التي تقول بضع دول آسيوية أخرى منها فيتنام وتايوان إن لها حقوقًا فيها.

ونقلت شبكة (سي.إن.بي.سي) عن مصادر لم تكشف عنها القول، إنه وفقًا لتقييمات المخابرات الأمريكية فإنه جرى نقل الصواريخ إلى جزر فيري كروس وسوبي وميستشيف خلال الثلاثين يومًا الماضية.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق. وقال متحدث باسم الوزارة “لا نعلق على مسائل المخابرات”.

وتعارض وزارة الدفاع الأمريكية قيام الصين بتركيب منشآت عسكرية في مواقع شيدتها في بحر الصين الجنوبي.

ولم يصدر عن الصين أي تعليق عن نشر صواريخ، لكنها تقول، إن منشآتها العسكرية في جزر سبراتلي دفاعية تمامًا.

وقالت شبكة (سي.إن.بي.سي) إن صواريخ كروز المضادة للسفن تتيح للصين ضرب السفن في نطاق 295 ميلًا بحريًا.

وأضافت، أن صواريخ سطح جو بعيدة المدى يمكن أن تستهدف طائرات وطائرات دون طيار وصواريخ كروز في نطاق 160 ميلًا بحريًا.