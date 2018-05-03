المعارضة الإيرانية تتهم طهران بمحاولة اغتيال ناشط في أمريكا

قالت مصادر في المعارضة الإيرانية بالخارج، الأربعاء، إن عملاء النظام الإيراني حاولوا اغتيال الناشط العمالي والمعارض منصور أسانلو، لكنهم فشلوا في ذلك.

وقالت المصادر لموقع “آمد نيوز” الإخباري، الخميس، إن “عناصر من عملاء النظام الإيراني فشلوا في محاولة اغتيال الناشط العمال والمعارض البارز منصور أسانلو”، وذلك خلال مشاركته في مسيرات يوم العمال العالمي في نيويورك.

وأكدت المصادر أن “أسانلو أصيب بجروح خطيرة نُقل على إثارها إلى أحد مستشفيات نيويورك ويرقد حاليًا في وحدة العناية المركزة وهو في حالة غيبوبة”.

وأضافت أنه “تعرض لإصابة شديدة في الجمجمة”.

ويعد منصور أسانلو من أبرز الناشطين في النقابات العمالية الإيرانية، بحسب ما ذكرت زوجته بروانه أسانلو لموقع “إيران إنترناشنال” المعارض.

وأضافت أن “أسانلو هو رئيس سابق لنقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها (شركة الوحدة)، وتم سجنه في إيران مرات عديدة؛ بسبب دفاعه عن شريحة العمال، وغادر قبل بضع سنوات إلى الولايات المتحدة”.