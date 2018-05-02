تحطم طائرة عسكرية أمريكية سي-130 قرب مطار سافانا

قال مسؤولون إن طائرة نقل سي-130 تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأمريكي سقطت، اليوم الأربعاء، قريبا من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي في ولاية جورجيا الأمريكية وعلى متنها خمسة عسكريين.

وقال مسؤول إن من المستبعد العثور على ناجين على ما يبدو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لموقع سقوط الطائرة سحبًا من الدخان الأسود تتصاعد في الهواء مع وصول فرق الإطفاء إلى الموقع.

وقال الحرس الوطني إن إحدى طائراته للنقل طراز سي-130 سقطت في ولاية جورجيا.

وأفادت أبي ميرفي، وهي متحدثة باسم وكالة إدارة الطوارئ بمقاطعة تشاتام، بأن طائرة عسكرية سقطت على مشارف سافانا على بعد 280 كيلومترًا تقريبًا إلى الجنوب الشرقي من أتلانتا، لكن لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقال مطار سافانا على تويتر إنه “يساعد الوكالات المحلية فيما يتعلق بحادث الطائرة الذي وقع خارج المطار. لم تظهر تأثيرات على عمليات المطار في الوقت الحالي”.