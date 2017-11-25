12 قتيلًا بجورجيا جراء حريق داخل فندق

المصدر: أ.ف.ب

قُتل 12 شخصا على الاقل وجرح عشرة آخرون الجمعة باحتراق فندق فاخر بمنتجع باطومي الجورجي على البحر الأسود وفق ما ذكرت مصادر رسمية.

وقال وزير الصحة زال ميكلادزي إن “12 شخصا لاقوا حتفهم اختناقا” من جراء الحريق بفندق ليوغران المؤلف من 22 طبقة.

وأضاف “إن عشرة اشخاص ادخلوا إلى المستشفى معظمهم جراء استنشاق دخان”، لافتا إلى أن حالاتهم مستقرة.

وقال متحدث باسم مستشفى باطومي إن هناك ثلاثة اتراك وإسرائيليا واحدا بين المصابين.

وأشارت وزارة الداخلية من جهتها إلى أن “16 شاحنة ومئة رجل إطفاء كانوا يكافحون الحريق (…) الذي تم إخماده”.