روسيا ترفض عرض “التهدئة” وتمهل المعارضة ساعات لتسليم ريف حمص الشمالي

رفضت روسيا عرضًا قدمته فصائل المعارضة بالتهدئة في ريف حمص الشمالي المحاصر، وأمهلت المعارضة حتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم (09.00 ت.غ) للموافقة على تسليم المنطقة للنظام السوري.

وأفادت مصادر مطلعة أن مقترح المعارضة في اجتماعها أمس مع الجانب الروسي في الريف الشمالي لمحافظة حمص ، تضمن “وقف إطلاق النار، والسماح بدخول مؤسسات الدولة، وفتح الطريق الدولي الذي يمر بالمنطقة، وبقاء فصائل المعارضة دون تسليم سلاحها”.

إلا أن موسكو رفضت المقترح وأصرت على “بسط قوات النظام السيطرة على المنطقة بالكامل وتسليم المعارضة للسلاح الثقيل مقابل خروج من لا يرغب بالبقاء من مقاتلين ومدنيين”، بحسب المصادر ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح الروسي قوبل برفض كبير من قبل فصائل المعارضة، والمدنيين الذين خرجوا في مظاهرات ليلة أمس، رفضًا لما وصفوه بالإملاءات الروسية، وتكرار سيناريو الغوطة الشرقية.

وأصدر “الفيلق الرابع” التابع للجيش السوري الحر، بيانًا ليلة أمس أعلن فيه “رفض العرض الروسي والتمسك بحق الدفاع عن أهالي المنطقة”، واصفًا الشروط الروسية بأنها “مهينة وغير منطقية وتتجاوز التفاهمات السابقة”.

ويعيش نحو 250 ألف مدني في ريف حمص الشمالي، الذي تحاصره قوات النظام منذ أكثر من 5 سنوات، والمنطقة مشمولة باتفاق “خفض التوتر” الذي أبرم خلال محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.

وعلى مدى أعوام استخدمت قوات النظام أساليب الحصار والقصف المكثف ضد مقاتلي المعارضة لإجبارهم على تسليم مناطق يسيطرون عليها وتهجيرهم مع السكان إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة شمال سوريا.