روسيا تقول إنها أحبطت هجمات لـ”داعش” في موسكو

قال جهاز الأمن الداخلي الروسي، اليوم الجمعة، إنه أحبط خطة لتنظيم داعش لتنفيذ سلسلة هجمات كبرى في العاصمة موسكو، التي من المقرر أن تستضيف مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف.

وقال الجهاز، إنه فكك ما وصفها بخلية نائمة تابعة للتنظيم تضم 4 رجال، وكانت تتلقى تعليمات من شخص في سوريا عبر تطبيق موقع “تليغرام”، ولم يذكر تفاصيل حول التوقيت الذي كان مستهدفًا للهجمات أو عن أهدافها.

وتستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم في الفترة من 14 من شهر حزيران/يونيو إلى 15 من شهر تموز/يوليو، وتعزز الإجراءات الأمنية لذلك.

وقال جهاز الأمن الداخلي الروسي في بيان، إن الخلية النائمة جاءت في الأصل من سيبيريا، وإن 20 شخصًا اعتقلوا في عملية خاصة متعلقة بالمؤامرة في بلدة نوفي أورينجوي على بعد قرابة 2300 كيلومتر شمال شرقي موسكو.

وذكر أن عمليات تفتيش في نوفي أورينجوي وجدت دعاية لتنظيم داعش.