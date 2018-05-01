نتنياهو: لا نسعى لحرب مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن دولته لا تسعى لحرب مع إيران.

وجاء ذلك بعد يوم من كشف نتنياهو ما وصفه بأنه “دليل على أنشطة نووية سرية في إيران، ما يعد انتهاكًا للاتفاق النووي مع القوى العالمية”.

وأوضح نتنياهو في مقابلة مع قناة “سي.إن.إن” الأمريكية، الثلاثاء، أن “لا أحد يسعى وراء مثل هذا التطور (الحرب مع إيران)”، معتبرًا أن طهران “هي التي تغير القواعد في المنطقة”.

ووصفت إيران تصريحات نتنياهو أمس الاثنين بأنها دعاية. وتقول طهران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط.

والموعد النهائي الذي ينبغي أن يتخذ ترامب بحلوله قرارا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو 12 مايو أيار الجاري. ويخفف هذا الاتفاق من العقوبات الدولية على طهران مقابل كبح برنامجها النووي.

وفي مقابلة أخرى، قال نتنياهو لبرنامج (فوكس آند فريندز) على شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية عن ترامب: “أثق في حكمه. سيفعل الأمر الصحيح”.

وأضاف نتنياهو أن الاتفاق النووي يحتاج إلى “تعديل كبير” لكن ترامب ينبغي أن يتخذ هذا القرار.

وتابع: “هذا النظام يمتلك برنامجا سريا للأسلحة النووية وهم يحاولون امتلاك ترسانة نووية تحت مظلة اتفاق سيء للغاية. يجب ألا يمتلكونها. الأمر يحتاج بحق لاتفاق جديد”.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأدلة على وجود برنامج سري إيراني للأسلحة النووية خلال اجتماعهما في واشنطن في الخامس من مارس/آذار.

ووافق ترامب على أن تعلن إسرائيل المعلومات قبل 12 مايو/أيار، وهو الموعد المزمع لاتخاذ ترامب القرار عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم إبرامه في العام 2015.

وفي بيان بثه التلفزيون في وقت ذروة المتابعة مساء أمس الاثنين عرض نتنياهو ما زعم أنها وثائق إيرانية تم الحصول عليها من خلال عملية مخابراتية إسرائيلية، مضيفا أنها تثبت أن إيران كانت تطور أسلحة نووية قبل اتفاق 2015، الذي وقعته طهران مع ست قوى عالمية.