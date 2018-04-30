نتنياهو: إيران تخفي أنشطة بشأن الأسلحة النووية ولدينا الأدلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إن إيران تمتلك مشروعًا سريًا لتصميم وإنتاج واختبار رؤوس حربية، معتبرًا في الوقت ذاته أنه الاتفاق النووي “قائم على الأكاذيب”.

وأضاف نتنياهو أن إيران “كانت تكذب بوقاحة عندما قالت إنها لم تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية أبدًا‎”، مؤكدًا أن “إسرائيل يمكن أن تكشف عن أدلة جديدة ووافية بأن إيران تخفي أنشطة تتعلق بالأسلحة النووية”.

وعرض نتنياهو وثائق يعود بعضها لسنوات قال إنها تظهر محاولات إيران للحصول على أسلحة نووية‎.

وتابع أن إيران “كذبت بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية وواصلت الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية، وعززت تلك الخبرة بعد توقيع اتفاق 2015 مع القوى العالمية”.

وقال: “نفى قادة إيران مرارًا السعي لامتلاك أسلحة نووية.. الليلة أنا هنا لأقول لكم شيئًا واحدًا: إيران تكذب”.

وبين أنه “بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015 كثفت إيران جهودها لإخفاء ملفاتها السرية… في 2017 نقلت إيران ملفات أسلحتها النووية إلى موقع سري للغاية في طهران”.

وأشار إلى أن إيران “تواصل الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية، وتعززها لاستخدامها في المستقبل”.

واعتبر أن الاتفاق النووي “يمنح إيران طريقًا مباشرًا لترسانة نووية‎”، لكنه قال إنه “متأكد من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفعل الصواب في مراجعة الاتفاق النووي الإيراني‎”.