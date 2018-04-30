عقب كشفه مخالفات قانونية ومالية.. إيران تمنع وزيرًا من الظهور إعلاميًا

أصدر رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي في إيران، الإثنين، قرارًا بمنع ظهور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، في وسائل الإعلام، وذلك عقب كشفه عن مخالفات قانونية ومالية في العقود التي أبرمها التلفزيون الحكومي مع شخصيات مختلفة.

وقال مصدر في وزارة الاتصالات الإيرانية لوكالة “برنا” الحكومية، إن “عبدالعلي علي عسكري، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، أبلغ مسؤول قسم الدائرة السياسية والأخبار في الإذاعة والتلفزيون، بمنع ظهور وزير الاتصالات آذري جهرمي”.

وأضاف المصدر أن “عسكري اشترط على قسم الدائرة السياسية والأخبار، عدم بث أي نشاط لوزير الاتصالات إلا بتنسيق مسبق معه”.

ويعد محمد جواد آذري جهرمي الذي يتولى حقيبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أصغر وزير بحكومة الرئيس حسن روحاني، حيث يبلغ من العمر 36 عامًا.