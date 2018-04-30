الأسد يندد خلال استقباله وفدًا إيرانيًا بتصعيد “العدوان” على سوريا

المصدر: ا ف ب

ندد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، خلال استقباله وفدًا إيرانيًا بتصعيد “العدوان” على سوريا، مؤكدًا أن من شأن ذلك أن يعزز التصميم على “القضاء على الإرهاب”، في وقت بدأ النزاع في سوريا عامه الثامن.

وقال الأسد: “إن ما نشهده من تصعيد للعدوان على سوريا وانتقال الدول المعادية إلى مرحلة العدوان المباشر بعد الفشل الذريع الذي مني به عملاؤها وأدواتها، لن يزيد السوريين إلا تصميمًا على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله”، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

واعتبر أن “المنطقة عمومًا تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية” مؤكدًا تمسك السوريين “بسيادتهم وحقهم في رسم مستقبلهم بأنفسهم”.

وجاءت تصريحات الأسد خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي ووفدًا برلمانيًا مرافقًا.

وتعرضت سوريا، خلال الشهر الحالي، لضربات عدة، أبرزها في 14 نيسان/أبريل، حين شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات على ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا؛ ردًا على هجوم كيميائي مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه في مدينة دوما وتسبب بمقتل أربعين شخصًا.

واتهمت دمشق وحلفاؤها إسرائيل باستهداف مطار تيفور العسكري في حمص (وسط) في التاسع من نيسان/أبريل.

وتعرضت قواعد عسكرية، ليل الأحد، في حماة (وسط) وحلب (شمال) لضربات بـ”صواريخ معادية” وفق ما أعلنت وكالة “سانا” من دون أن تحدد هوية الجهة التي أطلقتها.

ورجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تكون إسرائيل هي المسؤولة عن إطلاقها، لافتًا إلى أن القواعد المستهدفة تتمركز فيها قوات إيرانية وفيها مستودعات أسلحة صاروخية. وتسببت هذه الضربات بمقتل 26 مسلحًا مواليًا لدمشق، غالبيتهم من الإيرانيين وفق المرصد.

وأكد الأسد والوفد الإيراني خلال اللقاء، وفق ما نقلت سانا، “الرغبة المشتركة لدى سوريا وإيران في مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين”.