خامنئي يدعو لإزالة الوجود الأمريكي غرب آسيا

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، إلى إزالة الوجود الأمريكي غرب آسيا، متهمًا واشنطن بتحريك دول في المنطقة لمواجهة إيران، معتبرًا أن غرفة العمليات التي تدار ضد بلاده هي في وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال خامنئي خلال استقباله حشدًا من العمال بمناسبة أسبوع العامل بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي، إن “الأمريكيين يحركون دولًا في المنطقة لمواجهة إيران؛ لكن هذه الدول ستهزم إذا واجهتنا” مضيفًا ” زمن توجيه الضربات والهروب ولى وستتلقون ضربات ردًا على ضرباتكم”.

وتابع المرشد الإيراني خلال تصريحه للتلفزيون الرسمي “يجب إزالة وجود الولايات المتحدة في غرب آسيا وعليها الخروج من المنطقة”، معتبرًا أن “غرفة العمليات ضد إيران اليوم هي وزارة الخزانة الأمريكية”.

وعا خامنئي الذي يعد أعلى سلطة في إيران “إلى قطع يد الولايات المتحدة الأمريكية، في المنطقة” قائلًا “الخليج وغرب آسيا بيتنا، أما الأمريكيون فهم غرباء على المنطقة”.