تقرير: حسابات روسية على تويتر دعمت المعارضة في الانتخابات البريطانية

كشف تقرير أن حسابات روسية على “تويتر” بثت رسائل دعم لحزب العمال المعارض في محاولة للتأثير على الانتخابات البريطانية التي أجريت العام الماضي.

وذكر التقرير الذي أجرته جامعة سوانزي وصحيفة صنداي تايمز، أن نحو 6500 حساب، بث تغريدات تحمل إشادة بزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، وسياساته في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وقد انتقدت تلك الحسابات رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لرفضها المشاركة في مناظرات انتخابية تلفزيونية، وخفضها عدد رجال الشرطة في أعقاب هجوم مانشستر.

وقال وزير الثقافة مات هانكوك في بيان: “الكشف الجديد يبعث على القلق الشديد.. فمِن غير المقبول إطلاقًا أن يسعى أي بلد إلى التدخل في الانتخابات الديمقراطية لبلد آخر”.

وتتهم الحكومة البريطانية روسيا بالتدخل في الانتخابات حول العالم، ونشر قصص ملفقة في وسائل الإعلام، لكنها تنفي أن تكون موسكو قد نجحت في التدخل في الانتخابات البريطانية.